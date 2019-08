Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedinte al PNL, anunta ca propunerile inaintate de Guvernul Dancila pentru functia de comisar european din partea Romaniei, Rovana Plumb si Dan Nica, sunt considerate inacceptabile la Bruxelles. Liberalii o someaza pe Viorica Dancila sa se consulte cu Iohannis…

- Informația a fost dezbatuta, duminica seara, in emisiunea lui Octavian Hoandra, de la Realitatea, de analistul politic Bogdan Chirieac: ”Eu cred, in continuare, ca Romania are la Bruxelles o imagine mult mai rea decat este in realitate. Și am vazut lucrul acesta atunci cand s-a incercat cat…

- Eurodeputatii Aliantei USR PLUS au transmis, miercuri, ca propunerile pentru postul de comisar european avansate de Romania sunt ”inacceptabile” si anunta ca nu vor vota pentru Rovana Plumb sau Dan Nica, daca aceste nume vor ajunge la vot in Parlamentul European.

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a afirmat, miercuri, ca propunerile pentru functia de comisar european, respectiv Dan Nica si Rovana Plumb, sunt slabe, riscand reputatia tarii. Liberalul ii cere premierului retragerea candidaturilor si formularea unor propuneri „serioase”.

- Fostul europarlamentar Cristian Preda, membru PLUS, spune ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa trimita propriile propuneri de comisar european la Bruxelles si sa se foloseasca de influenta de care dispune in PPE pentru ca Romania sa aiba in Comisia Europeana o persoana cu care ne putem mandri,…

- Dan Nica si Rovana Plumb sunt propunerile Romaniei pentru functia de comisar european, potrivit unei scrisori trimise de premierul Viorica Dancila la Bruxelles, spun surse politice și guvernamentale.

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat ca Romania vizeaza un portofoliu de comisar european legat de Transporturi, Energie sau Mediu si ca autoritatile de la Bucuresti vor transmite doua propuneri - o femeie si un barbat, in spiritul egalitatii de sanse promovat de UE, adaugand ca a…

- Persoana care va fi nominalizata pentru comisar european trebuie sa fie una care știe sa negocieze și care sa cunoasca modul de lucru al instituțiilor europene, a declarat, vineri, la Bistrița, premierul Viorica Dancila.Intrebata, vineri, intr-o conferința de presa, ce persoana va susține…