Stiri pe aceeasi tema

- APIA informeaza potențialii beneficiari ca a fost aprobat Ghidul destinat solicitanților pentru Programul pentru școli al Romaniei, Ediția a-II-a, revizia 1, cod AJP1-PPS”, pentru anul școlar 2019-2020. APIA a fost desemnata ca autoritate naționala competenta pentru implementarea, controlul și acordarea…

- Prima pictura murala care purifica aerul in Romania a fost inaugurata joi la Bacau, lucrarea semnata de Obie Platon acoperind 250 de metri patrați fiind realizata cu o vopsea speciala care elimina substanțele poluante, arata un comunicat remis MEDIAFAX.Vopseaua folosita de Obie Platon transforma…

- Bianca Andreescu (5 WTA) si Simona Halep (6 WTA) sunt doua sportive care rar au ocazia de a juca la ele in tara, in Canada, respectiv in Romania. „Bibi“ a gasit insa solutia pentru a le face o bucurie fanilor si cand nu sunt meciuri oficiale.

- Ministrul britanic de Interne Priti Patel anunta o intorsatura brusca de situatie in privinta cetatenilor europeni dupa Brexit. Decizia vine in urma unor avertismente repetate din zona juridica.

- Grupul american Marriott International, cel mai mare lant hotelier din lume, a anuntat miercuri ca va elimina toate sticlutele de plastic care contin sampon, balsam si gel de dus din camerele sale de hotel, pana in luna decembrie 2020, urmand a fi inlocuite cu recipiente mai mari si dispersoare fixate…

- Decizie fulger la Caracal. Procurorii DIICOT au decis sa amane audierea omului de afaceri Remus Radoi, caruia adjunctul IPJ Olt i-a cerut ajutor pentru identificarea mașinii lui Gheorghe Dinca.Radoi a explicat ca 'S-a anulat audierea mea. Presupun ca mai este cineva la audiere și va dura…

- Craiova a pierdut prima manșa cu AEK Atena din turul III preliminar al Europa League, scor 0-2 (Mantalos '61, Livaja '85). Oltenii au contestat decizia UEFA de a nu permite fanilor prezența pe stadion. Returul AEK Atena - Craiova va avea loc joia vitoare, la Atena, fara spectatori. Daca trec de greci,…