Stiri pe aceeasi tema

- ALDE a decis sa se retraga din coaliția cu ALDE și, conform anumitor surse, marți, dupa ședința de Guvern, cei patru miniștri ALDE vor demisiona. Numai ca a aparut o mare surpriza: Ramona Manescu, cea care conduce Ministerul de Externe, a decis sa tradeze.Conform informațiilor STIRIPESURSE.RO,…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi, ca foarte probabil România va trebui sa nominalizeze o femeie pentru postul de comisar european care îi revine, apreciind ca ambasadoarea tarii noastre la Uniunea Europeana, Luminita Odobescu, are foarte

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi, ca foarte probabil Romania va trebui sa nominalizeze o femeie pentru postul de comisar european care ii revine, apreciind ca ambasadoarea tarii noastre la Un...

- Ramona Manescu, ministrul de Externe, a declarat joi ca foarte probabil Romania va trebui sa nominalizeze o femeie pentru postul de comisar european care ii revine, pentru a respecta cota de gen ceruta de presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca Luminita Odobescu, actualul sef al Reprezentantei Romaniei la Uniunea Europeana, ar putea fi numita comisar european din partea Romaniei. Manescu sustine ca trebuie desemnat un om ”cu experienta si care sa fie respectat acolo,…

- Ramona Manescu a anunțat ca este destul de probabil sa ii fie impus Romaniei sa propuna o femeie in funcția de comisar european. Noul ministru de Externe nu a confirmat ca ar putea fi propusa pentru poziție Luminița Odobescu, precizand ca decizia este la premier și șeful statului.STIRIPESURSE.RO…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi, ca foarte probabil Romania va trebui sa nominalizeze o femeie pentru postul de comisar european care ii revine, apreciind ca ambasadoarea tarii noastre la Uniunea Europeana, Luminita Odobescu, are foarte multa experienta si a dovedit ca poate…

- Fostul europarlamentar Ramona Manescu a venit, luni, la sedinta conducerii ALDE, care are loc in acelasi timp cu sedinta Comitetului Executiv National al PSD in care se decide cine va fi remaniat in Guvernul Dancila. Pe lista remaniabililor se afla ministrul de la ALDE Teodor Melescanu, caruia i se…