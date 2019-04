Rambursare taxă auto. Anunţul ministrului Finanţelor Potrivit ministrului, deciziile de impunere trebuie finalizate de catre toate administratiile fiscale judetene pana la sfarsitul lunii in curs, in caz contrar sefii acestor institutii isi vor pierde functiile. "Am spus foarte clar ca, pana la final de aprilie, toate deciziile de impunere care mai sunt inca de emis de catre ANAF trebuie sa se emita. Daca nu se emit aceste decizii, acele persoane in acele zone pleaca din functie. Oricine ar fi, pleaca din functie. Nu este cazul la Bistrita, pentru ca dumneavoastra stati foarte bine. Acesta este primul pas. Al doilea pas este simplificarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

