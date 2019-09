Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila poarta intreaga responsabilitate pentru intarzierile la plata salariilor - acuza Raluca Turcan, șefa deputaților PNL. Turcan spune ca intreaga criza este dovada ca Guvernul Dancila nu este unul funcțional."Faptul ca mii de oameni nu și-au primit inca salariile ne demonstreaza…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, sustine ca guvernul condus de Viorica Dancila va merge in fata Parlamentului si va primi votul de incredere. Budai mai spune ca se vor gasi solutii pentru plata salariilor angajatilor din ministerele fara titulari. „Vom veni la vot in Parlament si vom avea si voturile…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, spune ca premierul Viorica Dancila poate debloca rapid Guvernul daca iși dorește, dupa ce premierul a zis ca va sesiza CCR pentru ca șeful statului nu i-a raspuns in privinta interimatelor a trei functii de ministri:„Viorica Dancila ar trebui sa inceapa…

- Calin Popescu Tariceanu i-a transmis Vioricai Dancila ca deși a invitat-o in repetate randuri sa mearga cu Guvernul in Parlament, acum este obligata sa o faca. Intr-o postare pe Twitter, Tariceanu ii transmite premierului ca intrucat a refuzat variantele propuse de el, acum este obligata sa mearga in…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca premierul Viorica Dancila trebuie sa mai studieze arhitectura statului, avand in vedere ca aceasta a fost nemulțumita de lipsa unei consultari in ceea ce privește vizita facuta de șeful statului in SUA.Citește și: Donald Trump, lui Klaus Iohannis:…

- Premierul a declarat ca programul „Merg la scoala” a fost anulat deoarece Guvernul nu mai vrea sa faca acest program pentru ca, in opinia Vioricai Dancila, „nu trebuie sa le dam tuturor (n.r. rechizite), ci copiilor din familiile defavorizate”.

- Rectificarea bugetara pe care Guvernul o va adopta in sedinta de luni este una pozitiva si va asigura sumele necesare pentru plata salariilor, pensiilor si tuturor indemnizatiilor sociale, pentru buna functionare a tuturor institutiilor, cat si pentru continuarea investitiilor in domeniile prioritare,…

- "Viorica Dancila ne-a anuntat ieri ca autostrada Sibiu-Pitesti este un esec total! Cea mai asteptata autostrada din Romania nu doar ca nu se va pune in circulatie anul viitor, ci nici macar nu are documentatiile finalizate, iar lucrarile sunt departe de a incepe. Ca sa scape de promisiunea neonorata,…