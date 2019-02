Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat, joi, ca Rusia risca sa atace in orice clipa o țara din Europa, in condițiile in care deși mai sunt doar doua zile pana la expirarea termenului – limita dat de NATO Rusiei pentru a lua masurile necesare privind respectarea Tratatului privind…

- Ministrul de externe german Heiko Maas urmeaza sa inceapa miercuri o vizita de trei zile in Statele Unite avand drept principal scop salvarea Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), acord de dezarmare nucleara semnat de SUA si Rusia la sfarsitul perioadei Razboiului Rece, relateaza…

- NATO dispune de „numeroase modalitati potentiale“ de a raspunde in cazul in care Rusia va continua sa incalce Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat DPA.

- Rusia a informat Statele Unite ca cele doua bombardiere strategice capabile sa poarte arme nucleare vor parasi Venezuela vineri, a afirmat luni Casa Alba, citata de Reuters.“Am discutat cu reprezentanții Rusiei și ne-au informat ca avioanele lor militare, care au aterizat in Venezuela, vor…

- Ministerul rus de Externe a afirmat miercuri ca Statele Unite nu au oferit nicio dovada care sa demonstreze ca Moscova a incalcat Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), insa a anuntat ca Rusia este pregatita sa discute despre aceasta problema, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia a lansat un avertisment sever la adresa Ucrainei vecine, dupa ce a sechestrat, recurgand la forta, trei nave ucrainene in apropiere de peninsula Crimeea, anexata in martie 2014 de Moscova, potrivit dpa.Rusia 'va curma cu fermitate orice fel de incercare de incalcare a suveranitatii si…

- Statele Unite intentioneaza sa se retraga din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) nu din cauza Rusiei (pe care o acuza de incalcarea tratatului), ci pentru ca documentul le impiedica sa domine in sfera militara, a declarat luni ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov, citat…

- Statele Unite nu vor recunoaste niciodata anexarea peninsulei Crimeea de catre Rusia. Declaratia a fost facuta de secretarul american de Stat, Mike Pompeo, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Washington in comun cu ministrul de Externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin.