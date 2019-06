Stiri pe aceeasi tema

- Turcia nu va renunta sa achizitioneze rachete rusesti S-400, in pofida presiunilor din partea Statelor Unite ale Americii, a declarat marti presedintele Recep Tayyip Erdogan, inaintea unei intalniri...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca se va folosi de "bunele relatii" pe care le are cu omologul sau american Donald Trump pentru a dezamorsa criza dintre tarile lor cauzata de achizitia de sisteme antiracheta rusesti de catre Ankara, informeaza AFP. Erdogan si Trump…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca nu va da inapoi in privinta achizitiei de rachete rusesti S-400, in pofida avertismentelor emise de SUA, transmit AFP si Reuters. 'Exista o anumita masura pe care am luat-o, exista un acord (cu Rusia). Suntem hotarati. Nu poate…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a propus miercuri omologului sau american Donald Trump infiintarea unui 'grup de lucru comun' privind achizitionarea prevazuta de catre Ankara a sistemelor de aparare antiracheta rusesti S-400, in pofida avertismentelor SUA, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.In…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat, sambata, ca Turcia si Rusia vor avea un proiect comun pentru producerea sistemelor de aparare S-500, dupa achizitia controversata a Ankarei a sistemului S-400 de la Moscova, informeaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata ca achizitionarea sistemului de aparare rusesc S-400 este o afacere incheiata si a adaugat ca Ankara va produce in colaborare cu Rusia sistemul S-500, informeaza duminica AFP si Reuters. “Nu se pune absolut deloc problema ca Turcia sa dea inapoi…

- Prin achizitia sistemelor de rachete rusesti S-400, Turcia nu se distanteaza de NATO, a declarat vineri ministru turc al apararii, Hulusi Akar, care a estimat ca o eventuala excludere a Turciei din proiectul avionului F-35 ar crea dificultati acestui proiect, in timp ce ministrul turc de externe,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Europa si SUA ca "intervin" in afacerile interne ale Turciei, dupa comentariile lor privind alegerile municipale de duminica, in urma carora partidul sau este in pericol sa piarda primariile din Istanbul si Ankara, relateaza AFP. "America si Europa,…