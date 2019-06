Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat ca va lansa o noua sesiune de inscriere pentru persoanele fizice care vor sa-si cumpere, la schimb cu un aparat vechi, un televizor, frigider, masina de spalat rufe sau masina de spalat vase.

- Rabla pentru electrocasnice, editia 2019, a avut un real succes, toate cele 40 de milioane de lei fiind epuizate in mai putin de 12 ore, timp in care s-au emis coduri pentru nu mai putin de 71.792 echipamente electrice si electronice noi. Potrivit Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), cele mai…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat, joi, demararea Programului Rabla pentru electrocasnice 2019, pentru care a fost alocata suma de 40 de milioane de lei. Fața de anul trecut, noutatea programului consta în faptul ca românii vor putea primi vouchere de 500 de lei pentru…

- In sesiunea din 2019, persoanele fizice vor putea achizitiona prin program, pe langa celelalte categorii aprobate in editia precedenta, masini de spalat vase si televizoare. "Asa cum am promis anul trecut, inca de la lansarea primei editii a Programului, anul acesta il extindem pentru doua…

- Rabla pentru electrocasnice cuprinde acum mai multe tipuri, pe langa cele trei de anul trecut, masini de spalat rufe, frigidere si aparate de aer conditionat putand fi cumparate si televizoare si masini de spalat vase.

- „Deja este extins ghidul de finanțare pentru televizoare, pentru mașini de spalat vase. Vrem sa extindem acest proiect, Rabla pentru electrocasnice, și pentru instituțiile statului”, spun reprezentantii ministerului de resort. Startul programului „Rabla pentru electrocasnice”, prin…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, ca programul Rabla pentru electrocasnice va include in acest an si televizoare si masini de spalat vase. De asemenea, ministrul a anuntat ca, dat fiind interesul manifestat de populatie, suma…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat, luni, la Bistrița, ca programul Rabla pentru electrocansice va include in acest an și televizoare și mașini de spalat vase și ca suma alocata este dubla fața de anul trecut, transmite corespondentul MEDIAFAX.Ministrul Mediului, Grațiela ...