Rabla pentru electrocasnice 2019. Când încep înscrierile pentru a treia ediţie Programul "Rabla pentru electrocasnice" s-a dovedit un succes la primele doua editii, dar numai din punct de vedere al inscrierilor, nu si al produselor cumparate, scrie click.ro. Circa 90.000 de vouchere nu au fost cheltuite. Din 10 iulie, se vor face din nou inscrieri. Romanii vor sa scape de aparatura electrocasnica veche și s-au inscris la Programul "Rabla pentru electrocasnice". Nu toți au ajuns și la magazin, iar Administrația Fondului de Mediu (AFM) va lansa o noua sesiune de inscriere, din 10 iulie. Atenție! Cei care acum au vouchere le pot cheltui doar pana pe 8 iulie. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

