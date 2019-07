Rabla pentru electrocasnice. 2 august – termenul limită pentru folosirea voucherelor, altfel acestea se vor anula! Rabla pentru electrocasnice. 2 august – termenul limita pentru folosirea voucherelor, altfel acestea se vor anula! AFM a anunțat publicarea listei ce cuprinde persoanele acceptate in cea de-a treia sesiune a Programului național de inlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, mai cunoscut sub numele de Rabla pentru electrocasnice. Cele 33.339 de persoane care s-au inscris in a treia și ultima sesiune a programului au la dispoziție un pic mai mult de doua saptamani pentru a folosi voucherele primite, altfel acestea sunt anulate,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

