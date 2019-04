Putin nu vede cu ochi buni primirea Macedoniei în NATO. Preşedintele rus susţine că procesul va destabiliza Balcanii "Ne dam seama ca intreaga escapada cu Acordul de la Prespa a fost planificata de dragul implicarii mai rapide a Macedoniei in NATO. Situatia ni se pare destul de clara: tara este impinsa in alianta. Acest lucru are un efect negativ asupra securitatii europene si a stabilitatii in regiunea Balcanilor", a sustinut Cijov.



Diplomatul rus a mai apreciat ca redenumirea fostei republici iugoslave s-a facut cu incalcarea Constitutiei macedonene, in ciuda afirmatiei presedintelui macedonean, si pe baza unui referendum a carui valabilitate nu a fost confirmata. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

