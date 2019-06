PUTEREA DRAGOSTEI. Adrian, fostul iubit al Ralucai din casa "Puterea dragostei" a facut un vlog in care dezvaluie ce se intampla, de fapt, in Istanbul și cum se comporta concurenții cand nu se afla in fața camerelor de filmat. Printre altele, Adrian a facut publica o inregistrare in care Mary povestește cați bani lua Raluca de la diverși indivizi cand se afla in emisiunea matrimoniala. Se pare ca Raluca accepta sa se culce cu aceștia pentru cel puțin 100 de euro.