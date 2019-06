Purtătorul de cuvânt al PSD vrea să fie președinte al României “Am luat decizia de a ma inscrie in competitia pentru candidatura la Presedintia Romaniei din partea PSD. Pentru ca Romania are nevoie de consens, de constructie si de dialog. Trebuie sa iesim din aceasta stare nebuna de conflict, de dezbinare, de rafuiala permanenta. Actualul presedinte si-a ratat complet rolul de mediator si de integrator. A devenit el insusi principalul purtator al mesajului de ura sociala, a aplaudat injuriile, a promovat atacurile la persoana si a coborat limbajul politic la cel mai scazut nivel. Pentru ca Romania are nevoie de un lider care sa ii faciliteze parcursul.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

