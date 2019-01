(Publicitate) Dacă s-a ars, reciclează-l! Intri in camera, il aprinzi. Vrei sa citești o carte, ai nevoie de lumina lui. Da, e vorba despre bec. Face parte din viața ta. Și, totuși, pe cat de mult ne este indispensabil, pe atat de ușor scapam de el. Sta la dispoziția noastra ori de cate ori vrem. Iar cand obosește și decide ca e timpul sa predea ștafeta celorlalți frați ai lui, noi il deșurubam și il aruncam la coșul... de gunoi?! Totuși, nu crezi ca desparțirea dintre voi ar trebui sa fie mai frumoasa? Daca este bec economic sau alt echipamenmt de iluminat, il poți duce la un punct de colectare de unde, mai apoi, niște oameni carora… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

- De Revelion, spectacolul de lumini și explozia de sunete sunt motive de bucurie și marcheaza un eveniment important in viața fiecarui om. Insa, pentru caței, lucrurile stau complet diferit. De-a lungul timpului, multe animale de companie au fugit din curtea casei, de teama artificiilor și a pocnitorilor.…

- Recicleaza bradul de Craciun dupa ce magia Sarbatorilor de Iarna trece! Daca ai cumparat un brad natural din Leroy Merlin, vino cu el in magazin alaturi de bonul fiscal care confirma achiziția și vei primi in schimb un voucher de 25 de lei. Voucherul se ridica din zona „Intampinare Clienți” și poate…

- Stop! Ne oprim, regandim si reconsideram. Asta inseamna Mercur retrograd acum. El ne face sa ne uitam inapoi in timp la ultimele saptamani in care Venus era retrograd si chiar la ultimele luni in care Marte era retrograd! Acum incercam sa gasim sensul, logica si firul coerent a tot ce s-a…

- Aproximativ cinci kilograme de substanta ce pare a fi mercur au fost gasite, duminica dimineata, la o ghena de gunoi din cartierul 1 Mai din Ramnicu Valcea, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)...

