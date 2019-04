PSD susține că "sute de kilometri" de drumuri și autostrăzi sunt în construcție PSD susține marți, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a formațiunii, ca, prin &"sute de kilometri în construcție&" de drumuri, România se afla pe drumul catre &"o infrastructura ultra moderna&".



Postarea PSD:



&"Unim românii, conectam România prin autostrazi și drumuri de mare viteza. Cu mii de muncitori, investiții de miliarde de lei și sute de kilometri în construcție - România se afla pe drumul catre o creștere economica constanta și o infrastructura ultra moderna.

Noi, cei de la PSD, promitem sa continuam sa facem tot ce ne…

Sursa articol: hotnews.ro

