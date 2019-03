Stiri pe aceeasi tema

- PSD il acuza pe presedintele Klaus Iohannis de „amatorism total” in materie diplomatica, dupa afirmatiile sefului statului cu privire la declaratiile premierului Viorica Dancila legate de mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. PSD mai sustine ca presedintele vine sa submineze relatiile…

- "Cred ca efectele se simt de azi, dar nu este vorba numai de palestinieni, e vorba si de toti arabii. Nu vor accepta un astfel de pas. Dupa cum stiti, sustinem Romania pentru ca tara dumneavoastra este candidata la Consiliul ONU. Am promis Romaniei sa o sustinem pentru a obtine un mandat. Cred ca…

- Invitat la interviurile DC News, Gabriel Les, ministrul Apararii, a comentat asupra subiectului fierbinte al momentului, mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, subiect care a iscat noi discutii contradictorii intre premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis.…

- Regele Abdullah II al Iordaniei si-a anulat vizita in Romania dupa ce premierul Viorica Dancila a anuntat ca ambasada Romaniei in Israel se va muta de la Tel Aviv la Ierusalim, conform arabnews.com. Invitatia de a vizita Romania i-a fost adresata anul trecut suveranului iordanian de catre presedintele…

- Reactiile la recenta declaratie a sefei Guvernului cu privire la mutarea ambasadei continua sa apara. La o zi dupa ce, aflata in Statele Unite, Viorica Dancila a anuntat ca ambasada Romaniei in Israel va fi mutata la Ierusalim, de la Tel Aviv, s-a aflat ca Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei si-a…

- Anunt oficial de la Palatul Cotroceni dupa ce regele Iordaniei si-a anulat vizita oficiala in Romania. Potrivit Romania TV, administratia prezidentiala a facut o precizare cu privire la vizita pe care regele ar fi trebuit sa o efectueze in Romania. Chiar astazi acesta ar fi trebuit sa aiba o intrevedere…

- Declaratiile premierului Viorica Dancila cu privire la mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim ii strica programul presedintelui Klaus Iohannis. Administratia Prezidentiale anunta anularea intalnirii dintre Iohannis si Regele Abdullah al Iordaniei."Președintele Romaniei, domnul Klaus…

- "Maiestatea sa Regele Abdullah II isi anuleaza vizita in Romania, care urma sa inceapa luni, din solidaritate cu Ierusalim", a declarat ministrul iordanian de Externe luni dimineata, citat de Arab News. In cadrul vizitei regelui Iordaniei in Romania, care detine presedintia Consiliului Uniunii…