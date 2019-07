Viorica Dancila anunta din nou remanierea Guvernului. "In Comitetul Executiv pe care il vom avea luni vom avea mai multe subiecte pe ordinea de zi. Vom discuta si despre remaniere, vom discuta si despre mobilizarea pentru prezidentiale, despre analizele pe care le facem in teritoriu, despre programul de deplasari pe care il avem in perioada urmatoare. Vor fi mai multe subiecte pe ordinea de zi. Inca o data precizez ca este normal ca aceste decizii sa le luam impreuna in forul statutar si pe urma sa iesim cu ele public", a declarat premierul vineri, la Ambasada Frantei.

Cate voturi ar…