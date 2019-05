Conform cifrelor Ministerului de Interne, la Paris au fost circa 1.100 de protestatari si aproximativ 2.800 in intreaga tara.



Mobilizarea ''vestelor galbene'' a scazut astfel la cel mai mic nivel de la inceputul acestei miscari sociale inedite. In afara capitalei Paris, proteste au mai avut loc sambata aceasta in special in orasele Reims si Nancy, in acesta din urma drapelul Uniunii Europene fiind dat jos de manifestanti care l-au inlocuit cu unul ce imita o vesta galbena.



''Probabil ca guvernul va birui aceasta miscare, insa noi am plantat samanta'', declara un protestatar…