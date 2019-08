Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii radicali din Hong Kong nu trebuie sa confunde reținerea cu care acționeaza autoritațile cu slabiciunea, a avertizat marți autoritatea chineza din Hong Kong, promițând ca ”infractorii violenți” ce împing orașul catre un ”abis periculos” vor fi aduși în…

- Marsul de protest urmeaza sa inceapa in cartierul Yuen Long din Hong Kong, unde protestatari antiguvernamentali au fost atacati de infractori in timp ce se indreptau spre casele lor weekendul trecut.Intr-o inregistrare video au aparut barbati purtand tricouri albe si masti lovind manifestantii…

- Mai multe zeci de mii de manifestanti pro-democratie au defilat luni in centrul orasului Hong Kong cu prilejul implinirii a 22 de ani de la retrocedarea fostei colonii britanice Chinei, scrie Agerpres. Cateva zeci dintre ei au intrat in hemiciclul Consiliului Legislativ si au desfasurat aici drapelul…

- Cel putin 12 persoane au fost arestat in primul val de detentii in legatura cu protestele antiguvernamentale din Hong Kong, relateaza The Guardian potrivit news.ro. Cel putin 11 barbati si o femeie au fost arestati fiind suspectati ca au incercat sa perturbe celebrarile care marcau aniversarea…

- Politia anti-revolta din Hong Kong a reluat in noaptea de luni spre marti control asupra Consiliului Legislativ care a fost ocupat timp de mai multe ore de manifestanti, relateaza AGERPRES.Citește și: Rasturnare de situație in cazul Sorinei: Masuri de lipsire a libertații unui om Protestatarii…

- Protestatarii au fost obligati sa fuga dupa ce politistii au tras cu grenade cu gaze lacrimogene, dupa mai multe ore de la ocuparea parlamentului de catre opozantii fata de guvernul pro-Beijing. Mai multe zeci de mii de manifestanti pro-democratie au defilat luni in centrul orasului cu prilejul…

- Sute de protestatari au patruns luni in Consiliul Legislativ de la Hong Kong, unde au ridicat fost steag colonial care include și drapelul Marii Britanii, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.Timp de cateva ore mai mulți protestatari au lovit ușile din sticla cu un carucior metalic…

- Politia din Kazahstan a arestat sute de persoane care protestau fata de rezultatele alegerilor prezidentiale, relateaza BBC preluat de news.roVezi și: Risc de razboi civil in Republica Moldova - analist Alegerile au fost organizate dupa ce fostul presedinte Nursultan Nazarbayev, in…