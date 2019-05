Stiri pe aceeasi tema

- Cativa protestatari au fost opriti, joi, de catre jandarmi, sa ajunga in Piata Mare din centrul Sibiului, locul Summitului UE, acestia avand aprobare pentru o manifestatie intre orele 11,00 si 20,00 in Piata Unirii. Jandarmii i-au oprit pe protestatarii de la Asociatia "Evolutie in institutie" in timp…

- Protestatarul Cristian Dide și cațiva reprezentanți ai Asociatiei „Evolutie in Institutie” au incercat, joi, sa ajunga in Piața Mare din Sibiu, unde se desfașoara summit-ul informal al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, insa au fost opriți de forțele de ordine, conform Mediafax.Reprezentantii…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, marti, la Sibiu, unde, pe 9 mai, va avea loc Summitul Uniunii Europene, cel mai important eveniment al presedintiei Consiliului UE. Seful statului a recunoscut ca are emotii si multe asteptari de la aceasta intalnire a liderilor europeni, el precizand ca este cel…

- * Mai multe cladiri din zona centrala a municipiului Sibiu au fost renovate sau cel putin zugravite inainte de Summitul Uniunii Europene care va avea loc joi, in sediul Primariei din Piata Mare situate in centrul istoric al orasului. In centrul Sibiului au fost montate corturi de mari dimensiuni, pentru…

- Primaria municipiului Sibiu a decis, luni, interzicerea mitingurilor si a comercializarii de bauturi alcoolice in zona Summitului UE, adica in Piata Mare, Piata Mica, Piata Huet si bulevardul Nicolae Balcescu din centrul istoric. Hotararea a fost luata, luni, intr-o sedinta extraordinara a Consiliului…

- Pentru buna desfasurare a Summit-ului informal a sefilor de Stat si Guvern din Uniunea Europeana care va avea loc in Sibiu se vor impune restrictii in trafic pe cateva strazi din centrul istoric, pentru o perioada scurta, in zilele de 8 si 9 mai. Traficul auto va fi restrictionat, in perioada 8 mai,…

- Pleiada de evenimente… O zi speciala pentru Sibiu, pentru Romania și pentru Uniunea Europeana se incheie in Piața Mare. Summit-ul european și Ziua Europei- 9 mai- vor fi marcate in centrul orașului printr-o sarbatoare a muzicii, a dansului și a gusturilor Sibiului. Read More...

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunsi in interiorul unei autoutilitare incarcata cu piese auto, condusa de un cetatean turc, 16 cetateni straini care incercau sa iasa ilegal din Romania.