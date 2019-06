Protest pentru vouchere de vacanţă la Spitalul de Pneumoftiziologie Iași Adunarea angajatilor nu a durat prea mult si nu a existat o lista de revendicari pe care sa si-o asume in mod clar sau sa o puna la dispozitia conducerii. Nemultumirea acestora nu este insa singulara, pentru ca problema voucherelor afecteaza angajatii dintot spitalul si a ajuns si la urechile sindicalistilor. Liderul de sindicat din spital spune insa ca manifestarea nu a fost organizata, de data aceasta, de catre membrii Sanitas. „Cei care au protestat nu fac parte din si (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

