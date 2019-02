Proiect: O nouă TAXĂ pentru mașinile din București. S-ar strânge 120 de milioane de euro 25.000 de oameni au murit in Romania, in doar un an, din cauze asociate poluarii. Sunt date oficiale stranse pentru anul 2015, publicate in 2018. Cu acest argument, producatoriii si importatorii de autoturisme cer o noua taxa pentru masinile din Bucuresti, pentru a stimula innoirea parcului auto din Capitala. „Masurile propuse de Comitetul de Mediu al APIA au in vedere o analiza a ceea ce se intampla prin Europa, multe alte orase adoptand masuri similare cu cele propuse de noi. Am pornit de la faptul ca Bucurestiul este unul dintre orasele cele mai poluate din Romania, vedeti si procedura de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masura menita sa reduca poluarea in Capitala. Este vorba de o taxa ce va fi aplicata pentru masinile fabricate inainte de 2014. Pe langa taxa de poluare, Asociatia Producatorilor si...

- De voie, de nevoie, soferii romani au devenit mai prietenosi cu mediul inconjurator. O arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile. Potrivit acestora, anul trecut s-a dublat numarul masinilor electrice, iar cel al noilor modele pe benzina a crescut cu aproape 10 procente fata…

- Furnizorul de solutii de comert electronic 2Checkout, care a fost infiintat in 2006 de antreprenorii locali Radu Georgescu si Cristian Badea si preluat in 2013 de fondul de investitii american Francisco Partners, a trecut de un numar de 260 de oameni la centrul sau din Romania si are in plan sa faca…

- Trei persoane au fost retinute pentru trafic de droguri de mare risc, in forma continuata, drogurile, vandute cu 5 - 6 euro comprimatul, ajungand si in cluburi din Capitala. "La data de 18.01.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura…

- Brașovul este primul oraș din țara care implementeaza o strategie de transport public la nivel de metropola. De altfel, municipiul Brașov este singurul din Romania care are o aglomerare demografica prin localitațile satelit (peste 400.000 de locuitpri in total) care sa justifice implementarea unui sistem…

- Comisia Europeana ne-a pus la dispozitie zeci de miliarde de euro, iar noi n-am reusit sa ducem pana la capat niciunul dintre coridoarele europene care ne strabat țara, adica ne leaga la propriu de restul Europei. Iar calatoriile cu trenul dureaza mai mult decat in timpul celui de al Doilea Razboi…

- Gabriela Firea a reacționat dupa decizia Curții de Apel București de a anula toate hotararile de inființare a celor 22 decompanii municipale. „Am aflat in aceasta seara soluția Curții de Apel București, care a admis recursul USR și a dispus anularea Hotararilor CGMB prin care s-a decis inființarea…

- Clujul este pe locul al doilea în topul oraselor cu cei mai bine platiti angajati din România, conform studiului realizat de o platforma de recrutare. Cei din Cluj încaseaza lunar, în medie, 2.664 de lei. Bucurestiul, centrul financiar si de business al tarii, este…