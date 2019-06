Stiri pe aceeasi tema

- In perioada interbelica, saracia, bolile si munca istovitoare erau dominantele traiului taranilor din Baragan. Acest tinut dur, evocat si in operele marilor scriitori, se afla in sud-estul Romaniei si este cunoscut pentru climatul deosebit de aspru.

- Mai putin de un sfert dintre copii si-au ales ca model un cadru didactic. Si la fel de putini recunosc ca profesorii au avut o influenta pozitiva importanta in dezvoltarea lor, potrivit unui studiu realizat de Scoala de Valori, organizatie care se ocupa cu educatia non formala. Noile generatii de copii…

- Cel putin 15 oameni, printre care sase copii, au murit in noaptea de vineri spre sambata in Sri Lanka, in timpul unei actiuni antiteroriste. Fortele de securitate au luat cu asalt mai multi presupusi jihadisti, dar totul s-a terminat tragic.

- In pofida politicilor implementate și schimbarilor legislative care au avut loc in ultima perioada in Republica Moldova cu privire la distribuirea rolurilor de gen, acestea continua sa-și puna amprenta asupra vieții de familie și, in special, asupra femeilor. Un studiu realizat de Institutul de Politici…

- Julian Assange, care a divulgat cele mai incomode secrete ale agențiilor de spionaj americane, a fost casatorit o singura data. Totuși, foștii sai colaboratori susțin ca fondatorul WikiLeaks are cel puțin patru copii, facuți cu femei diferite.

- Publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung comenteaza, in editorialul de vineri, decizia politicienei conservatoare Theresa May de a parasi functia de premier al Marii Britanii dupa finalizarea Brexitului, informeaza dpa, scrie agerpres.ro. "Theresa May, care i-a succedat in functie mai putin…

- Cel putin 100 de persoane, in majoritatea femei si copii, si-au pierdut viata joi intr-un naufragiu pe fluviul Tigru, in plina aniversare a Anului Nou kurd si a Zilei Mamei, fiind cel mai grav accident inregistrat in Irak in ultimii ani, relateaza AFP preluata de Agerpres. Prim-ministrul irakian…

- Cel putin 13 civili, printre care sase copii, si-au pierdut viata miercuri in lovituri aeriene rusesti asupra provinciei siriene Idlib, "primele" dupa un acord incheiat in septembrie intre Moscova si Ankara, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO),