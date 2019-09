Proiect: Închisoare de până la 10 ani pentru promovarea de "doctrine antițigăniste" ​Mai mulți deputați PSD și minoritați au depus, în Parlament, un proiect legislativ care prevede stabilirea unor masuri pentru prevenirea și combaterea antițiganismului, mai exact pedepse cu închisoarea de la 3 luni la 10 ani, noteaza Mediafax. &"Prezenta lege are ca scop stabilirea unor masuri pentru prevenirea și combaterea antitiganismului. Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antitiganiste se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi. Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Mai multi deputati PSD si minoritati au depus, in Parlament, un proiect legislativ care prevede stabilirea unor masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului, mai exact pedepse cu inchisoarea de la 3 luni la 10 ani.

