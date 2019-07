Proiect de lege: 16 august să fie declarată ziua comemorării martirilor Brâncoveni Deputatul PNL Daniel Gheorghe a depus un proiect de lege la Senat prin care 16 august sa fie declarata ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni, scrie Mediafax. În acest sens, Parlamentul, Guvernul, Arcul de Triumf și Palatul Mogoșoaia vor fi luminate în roșu, între orele 20.00 și 24.00.



&"Se declara oficial ziua de 16 august drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni și ziua naționala de conștientizare a violențelor intentate asupra creștinilor. În semn de conștientizare de catre cetațenii români, a violențelor și persecuțiilor la care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

