- Hotarârea de condamnare nu se poate întemeia în masura determinanta pe declaratiile investigatorului, ale colaboratorilor ori ale martorilor protejati, se prevede într-un proiect de act normativ al Ministerului Justitiei pentru

- Bucuresti, 22 mar /Agerpres/ - Un proiect de ordonanta de urgenta pentru luarea unor masuri referitoare la contestatia in anulare in cazul completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte a fost trimis de Ministerul Justitiei spre avizare la Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit unor surse judiciare.…

- Parlamentari ai UDMR printre care și cei satmareni au inițiat un proiect de lege potrivit caruia cetatenii romani apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa se exprime in limba materna in fata instantelor de judecata, transmite Agerpres . Conform proiectului, cetatenii straini si apatrizii care…

- In prima aparitie publica din 2019, Liviu Dragnea s-a aratat iritat de faptul ca nu exista inca un text al unei ordonante de urgenta care sa "reparte mare parte din nedreptatile" din justitie. Daca de la Ministerul Justitiei condus de Tudorel Toader nu apare solutia salvatoare, problema ar putea…

- "Agentul guvernamental pentru CEDO este parte integranta a Ministerului de Externe. Aici este un lucru nefiresc. Eu ca ministru le dau un mandatul de reprezentare, continutul mandatului, eu le dau mandat pentru o eventuala stingere amiabila a litigiului, dar ei sunt in curtea Ministerului de Externe.…

- Mai mulți protestatari s-au strans luni in fața Ministerului Justiției și, in semn de nemulțumire fața de efectele legii recursului compensatoriu, in baza careia mii de deținuți au fost eliberați, au aruncat cu vopsea roșie și cuțite pe treptele instituției. „Este un manifest, am facut asta in semn…

- Doi deputați PNL și unul PMP au depus la Senat un proiect care prevede ca, in cazul unui imprumut bancar sau nebancar, executorul sa fie obligat sa depuna, la data solicitarii executarii silite, o anexa a contractului de la creditor, pentru a putea obține incuviințarea executarii silite.Astfel,…