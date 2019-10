Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor publice a demarat, luni, programul prin care romanii pot achiziționa titluri de stat cu dobanzi ce pot fi atractive pentru mulți, in condițiile in care toate bancile din Romania nu doar ca nu ofera dobanda la depozite, dar mai iau și din banii deponenților la lichidarea depozitelor.…

- Ministerul Finantelor lanseaza, luni, noi emisiuni de titluri de stat pentru populatie in cadrul Programului Tezaur, cu dobanzi variind intre 3,50% pe an si 4,5% pe an in functie de scadenta. Potrivit Prospectului de emisiune publicat in Monitorul Oficial, valoarea nominala a unui titlu este 1 leu.…

- Ministerul Finantelor lanseaza, luni, noi emisiuni de titluri de stat pentru populatie in cadrul Programului Tezaur, cu dobanzi variind intre 3,50% pe an si 4,5% pe an in functie de scadenta, potrivit Agerpres.Potrivit Prospectului de emisiune publicat in Monitorul Oficial, valoarea nominala…

- Ministerul Finantelor lanseaza, luni, noi emisiuni de titluri de stat pentru populatie in cadrul Programului Tezaur, cu dobanzi variind intre 3,50% pe an si 4,5% pe an in functie de scadenta. Potrivit...

- Ministerul Finanțelor se imprumuta din nou de la populație, prin noi emisiuni de titluri de stat. Ce dobanzi ofera Romanii pot subscrie, incepand de luni, 16 septembrie 2019, pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei in cadrul Programului Tezaur. Potrivit Ministerului Finanţelor…

- Ministerul Finanțelor se imprumuta din nou de la populație, prin noi emisiuni de titluri de stat. Ce dobanzi ofera Romanii pot subscrie, incepand de luni, 16 septembrie 2019, pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei in cadrul Programului Tezaur. Potrivit Ministerului Finanţelor…

- Titlurile de stat pot fi cumparate in perioada 16 - 30 septembrie 2019 de la unitatile operative ale Trezoreriei Statului si in perioada 16-27 septembrie 2019 prin reteaua de oficii postale ale Companiei Nationale Posta Romana, din mediul urban, iar in perioada 16-26 septembrie 2019 din mediul rural.…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a împrumutat 26,2 miliarde lei, în primul semestru din acest an de pe piața interna, la care se adauga 3 miliarde euro de pe cea externa, reiese dintr-un raport al instituției.Instrumentele de datorie în semestrul I 2019 pentru finanțarea…