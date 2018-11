Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile pregatesc intens festivitatile prilejuite de sarbatorirea Centenarului Marii Uniri. Peste 600 de militari si tehnica de lupta vor particpa sambata la parada care va avea loc pe Calea Eroilor din municipiul Buzau. Intre orele 08.30 si 12.00, traficul rutier este inchis pe Calea Eroilor…

- Centrul Militar Județean Suceava organizeaza activitațile prilejuite de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei, in Anul Centenarului Marii Uniri, sambata 1 Decembrie, la ora 13, in Piața Tricolorului, anunța Prefectura Suceava. Programul va cuprinde un ceremonial militar de depunere coroane și jerbe…

- Prefectul Carmen Ichim, reprezentanții Diviziei 2 Infanterie ”Getica”, ai IJJ Buzau, IPJ Buzau și ISU Buzau vor susține maine, 28 noiembrie 2018, de la ora 9.00, la sala cabinet a Instituției Prefectului - Jud.

- "Nu am stabilit programul pentru 1 Decembrie. La receptie va spun clar ca nu merg", a precizat Tariceanu la Senat. Intrebat despre parada, Tariceanu a spus: "Nu am stabilit inca. O sa stabilesc. O sa ma vedeti undeva". El a respins posibilitatea ca miercuri sa abordeze subiectul referitor…

- Super concert de 1 Decembrie, la Pitești: The Motans, Provincialii și multe alte surprize. Administrația piteșteana organizeaza cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, 1 Decembrie 2018, o suita de manifestari dedicate Centenarului Marii Uniri. Parada și defilare militara in zona centrala a orașului, foc…

- Miercuri 28 Noiembrie 2018 1800 în Sala Mare a Teatrului Maria Filotti Brila are loc Concertul Simfonic Extraordinar dedicat Zilei Naionale a României i Centenarului Marii Uniri concert susinut de Filarmonica LyraGeorge Cavadia Brila.Programul cuprinde lucrri ale compozitorilor E...

- Miercuri, 17 octombrie, la sediul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” a avut loc prima ședința de coordonare pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei de la Alba Iulia, in anul Centenarului. Parada militara este elementul cheie al intalnirii și organizarea manifestarilor…

- Noul an școlar 2018 – 2019 debuteaza luni, 10 septembrie 2018, in toate instituțiile de invațamant preuniversitar, prin festivitați care vor avea loc in colegiile, liceele și școlile gimnaziale, inclusiv din municipiul Aiud. Festivitațile in instituțiile de invațamant preuniversitar din municipiul Aiud,…