Program de lucru redus pentru scăderea consumului de electricitate, decizia guvernului din Venezuela Venezuelenii vor lucra in aceasta saptamana doar pana la ora 14:00 (18:00 GMT), de luni pana miercuri, a comunicat ministrul informatiilor, Jorge Rodriguez, pe Twitter. Masura luata in urma ''atacului terorist'' luata in urma '''' Ziua de munca incepe de regula la ora 08:00. Potrivit lui Rodriguez, scolile vor fi deschise de la 07:00 pana la pranz. Ministrul a precizat ca masura a fost luata din cauza 'atacului terorist'. Guvernul de la Caracas da vina pentru penele de curent electric repetate pe sabotajul din partea opozitiei si a SUA, in timp ce opozitia acuza intretinerea deficitara a retelei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

