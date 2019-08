Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 20 august. In a doua zi a saptamanii, incepe o noua perioada caniculara, in toate regiunile tarii! Cerul va fi senin pe parcusul intregii zile, iar termometrele vor arata pana la 33 de grade Celsius.

- Prognoza meteo 19 august. Inceputul saptamanii aduce vesti bune in toate regiunile tarii! Fara temperaturi caniculare, fara ploi torentiale sau furtuni sau instabilitate atmosferica. Cerul va fi senin, iar termometrele vor arata 24-30 de grade Celsius.

- Prognoza meteo 14 august. Dupa trei zile in care Romania s-a aflat sub atentionare meteo de canicula, temperaturile inregistrate la umbra ajungand chiar si pana la 37 de grade Celsius, miercuri, situatia se schimba complet.

- Prognoza meteo 13 august. Dupa o perioada in care atentionarile meteo de furtuni si vijeli erau la ordinea zilei, Romania se afla acum sub alerta de canicula. Temperatura inregistrata in mai toate regiunile tarii va ajunge in aceste zile pana la 37 de grade Celsius la umbra.

- Prognoza meteo 3 august. Sambata, se anunta vreme insorita, cu temperaturi ridicate, intre 23 si 31 de grace Celsius, iar pe alocuri vor fi semanalate si precipitatii, insotite de descarcari electrice si vant moderat.

- Prognoza meteo 17 iulie. In Romania, miercuri, sunt asteptate maxime de pana la 27 de grade Celsius. Cu toate acestea, meteorologii anunta averse de ploaie si furtuni in majoritatea regiunilor tarii.

- Temperaturile inregistrate la mijlocul primei luni de vara vor ajunge pana la 31 de grade Celsius. In principal, cerul va fi senin, dar din cand in cand, isi vor face aparitia si aversele de ploaie.

- Temperaturile cresc de la o zi la alta, dar aversele de ploaie si furtunile nu vor nici in ruptul capului sa paraseasca teritoriul Romaniei. Maxima va fi de 29 de grade Celsius, iar in majoritatea regiunilor, oamenii sunt sfatuiti sa nu plece fara umbrele.