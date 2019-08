Profitul Zentiva a crescut cu 36% în primul semestru Cifra de afaceri a companiei a crescut in perioada mentionata cu 19%, la 264,15 milioane lei.



Veniturile din exploatare s-au majorat cu 17%, de la 240,2 milioane lei in primul semestru din 2018 la 280,1 milioane lei in perioada ianuarie-iunie 2019. Cheltuielile din exploatare au crescut cu 15%, de la 197,3 milioane lei, la 226,3 milioane lei.



"Variatia veniturilor si cheltuielilor din exploatare in 2019 a condus la un rezultat net pentru primul semestru al anului 2019 de 48,9 milioane lei in comparatie cu 35,9 milioane lei in primul semestru al anului 2018", precizeaza reprezentantii…

Sursa articol: dcnews.ro

