Stiri pe aceeasi tema

- The president of the Federal Union of European Nationalities (FUEN) MEP Vincze Lorant has congratulated the organisers of the 17th edition of the 'ProEtnica' intercultural festival of central Sighisoara (Mures County), unfolding until Sunday, since the manifestation has become an important benchmark…

- "As dori sa felicit organizatorii pentru ca au perseverat, iar Festivalul 'ProEtnica' a devenit un reper important pentru minoritatile din Romania si a fost un prilej pentru noi de a face parte din sustinatorii proiectului. Astfel invita toti membrii nostri sa participe la Tabara de Vara care insoteste…

- Tema Academiei Interculturale de Vara ProEtnica 2019 este "Convietuirea in comunitatile multietnice", iar in acest an va pune accentul pe diversitatea culturala reprezentand patrimoniul european. "Academia de vara interculturala doreste sa ofere cunostinte despre diferitele forme existente…

- Crezi ca documentarele au potențialul de a produce o schimbare sociala? Atunci nu rata MOLDOX – cel mai progresist și accesibil festival internațional de film documentar din țara, care și in acest an iți aduce o selecție de pelicule actuale, inedite, motiv pentru care au adunat numeroase premii in palmares.…

- Seful Ryanair, Michael O'Leary, a facut declaratia intr-un material video intern adresat angajatilor dupa publicarea rezultatelor financiare, in 29 iulie, cand a precizat ca spre sfarsitul lunii septembrie si dupa Craciun ar putea fi redus numarul locurilor de munca la operatorul aerian irlandez.Conform…

- O familie de turisti din Iasi a trimis pe adresa redactiei noastre mai multe fotografii cu un drum, care are o lungime de 1 km, si care este tranzitat zilnic de catre soferi. Strada respectiva leaga centrul comunei Ocna Sugatag de Hoteni, Harnicesti, Desesti, Mara si Gutin. Turistii ne-au atasat si…

- Romania U21 a ratat calificarea in finala Campionatului European de Tineret, dupa eșecul cu Germania U21 (4-2) „Vreau sa felicit o țara intreaga ca a fost alaturi de noi. Fizic cred ca stateam la fel de bine, nu știu daca a fost oboseala. E puțina dezamagire ca știam ca suntem aproape de finala, dar…

- FlixBus a fost denumit ”Uber-ul autocarelor” fiindca utilizatorii pot din aplicație sa cumpere bilete pentru calatorii lungi în Europa. Compania nu deține autobuzele, dar încheie parteneriate cu operatorii de transport locali și îi integreaza în platforma online.…