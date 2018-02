Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror DNA Mihaela Iorga a declarat duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA Laura Codruta Kovesik a chemat-o si a intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier, argumentul lui Kovesi fiind ca acesta o va numi ministru al Justitiei…

- ihaiela Iorga Moraru face noi dezvaluiri din interiorul DNA. Aceasta spune ca i s-ar fi impus sa urgenteze un dosar al unui ministru care se vehicula ca ar ajunge premier. De ce? Moraru spune ca acel viitor premier ar fi numit-o ministru al Justitiei pe Dana Garbovan de la UNJR"Trebuia desemnat…

- Presedintele PMP Traian Basescu a afirmat, vineri, la Sinaia, ca modificarea legilor justitiei aduce si ”cateva lucruri bune”, cum ar fi separarea carierei magistratilor, consolidarea Inspectiei Judiciare, infiintarea unei structuri speciale care sa ii ancheteze pe procurori si judecatori, dar afirma…

- Valentin Popa a preluat marti mandatul de ministru al Educatiei Nationale. La ceremonia de la sediul MEN a luat parte si fostul ministru Liviu Pop. "Domnul Valentin Popa a preluat marti, 30 ianuarie, mandatul de ministru al Educatiei Nationale, in cadrul unei ceremonii de predare-primire…

- Viitorul prim-ministru al Italiei ar trebui sa fie Antonio Tajani, actualul presedinte al Parlamentului European, a declarat joi fostul premier italian Silvio Berlusconi, citat de DPA. Berlusconi conduce o alianta conservatoare aflata in fruntea sondajelor de opinie in perspectiva alegerilor…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat pentru money.ro, „Sigur nu voi deveni președinte al Consiliului Concurenței”. Declarația lui Mihai Tudose vine dupa ce au existat în spațiul public informații cum ca acesta va urma traseul pe care l-a urmat Sorin…

- Grupul format din cinci clujeni care a pornit acum 11 zile pe jos in “Marsul Sperantei” a ajuns in Bucuresti, urmand sa ajunga in Piata Universitatii din Capitala, pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Clujenilor li s-au alaturat Grupul a ajuns vinera seara la Otopeni,…

- Fostul ministru al Justitiei si membru PSD, Robert Cazanciuc, a declarat, joi seara, in contextul retinerii colegului sau de partid, Ionel Arsene, ca spera ca fapta sa sa fie sanctionata potrivit legii, in ciuda faptului ca imaginea social democratilor este afectata din aceasta pricina.

- Fostul ministru Elena Udrea a comentat, pe Facebook, desemnarea social-democratei Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru, sustinand ca "de data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate". "Gata, avem un guvern nou, pus pe repede inainte,…

- Sanatate curata. Curat murdara! Din aberațiile corectitudinii politice in materie de sanatate: “Trump e sanatos și are mintea limpede, datorita abstinenței de la alcool și tutun” (!?) STOP Dar, se pare, Putin e mai tare ca Trump. Nu e clar daca el, personal, e sau nu abstinent, insa propaganda Kremlinului,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, o felicita pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti"."Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita…

- Presedintele organizatiei judetene PSD Botosani, senatorul Doina Federovici, si-a manifestat, miercuri, satisfactia pentru faptul ca PSD a oferit Romaniei prima femeie prim-ministru din istoria sa. "La 100 de ani de la fondarea statului national unitar roman, Romania va avea prima femeie…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. El a mai spus ca PSD va trebuie sa demonstreze si ca va face ceea ce a promis.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL. El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de liberali.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara in istoria PSD cand un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile in Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei in functia de prim-ministru va schimba…

- Daniel Chitoiu, secretar general al ALDE, transmite ca noua propunere de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE, dupa o analiza amanuntita, recunoscand ca au existat unele sincope in special legat de coordonarea echipei de ministri si secretari de stat. „ALDE a luat act de…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a numit azi pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, in functia de premier interimar, desi PSD l-a propus Paul Stanescu. Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, potrivit unor surse din partid. Maine, Iohannis a chemat partidele la consultari,…

- Guvernul Romaniei, aruncat in deriva de PSD, va fi condus interimar de un severinean. Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, a fost desemnat de președintele Iohannis sa preia fraiele cabinetului demisionar al fostului premier Mihai Tudose. Mai mult, Mihai Fifor este in carți și pentru a deveni…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a numit azi pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, in functia de premier interimar, desi PSD l-a propus Paul Stanescu. La aceasta ora, Comitetul Executiv al PSD discuta nominaliza unui alt premier. Potrivit unor surse politice, liderii PSD il vor propune tot pe Mihai Fifor,…

- Stanescu a declarat ca nu iși dorește funcția de premier al Romaniei. Intrebat daca ii va cere partidul sa fie premier, a spus ca este vorba despre o decizie personala. "Deci, e o decizie personala", a precizat acesta. De asemenea, a fost intrebat daca va ramane ministru in urmatorul Guvern.…

- O noua sedinta a Comitetului Executiv al PSD, care are ca punct central nominalizarea noii propuneri de premier, este programata sa inceapa marti, la ora 11:00, la sediul din Bucuresti al partidului.---------------------10:58 Lia Olguta Vasilescu a sosit la sediul PSD: Mihai Tudose chiar a fost un premier…

- Un fost ministru al Justiției, Robert Cazanciuc, este de parere ca penitenciarele din Targu Jiu și Ploiești ar trebui demolate, fiind in mijlocul orașelor. "In partea a doua a mandantului meu de ministru al Justiției am f...

- „Are un impact evident legat de contextul incaierarii politicie din acest moment. Nu se poate judeca acum practic un astfel de gest al Inspectiei Judiciare decat legat de taberele aflate in conflict. De asemenea, pe tinuta la secret a deciziei ministrului Justitiei, in mod nejustificat. Faptul ca, de…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier. El a raspuns astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in Comitetul Executiv al partidului trebuie sa se discute inlaturarea lui…

- Deputatul PSD Florin Iordache a fost internat de urgența, joi dimineața, la Spitalul Floreasca, informeaza o televiziune de știri. Florin Iordache a fost ministru al Justiției. Știre în curs de actualizare.

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale Alexandru Tanase a revenit miercuri, 10 ianuarie, in functia de ministru al Justitiei. El a comunicat ca intentioneaza sa faca schimbari in domeniu.

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis sa ceara demiterea Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA! Conform surselor citate de Romania TV, Toader ii va transmite președintelui Klaus Iohannis ca, in urma analizei raportului Inspecției Judiciare, a ajuns la concluzia ca șefa DNA trebuie revocata…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc afirma ca ar prefera "un presedinte mediator decat jucator", referindu-se la unele afirmatii ale sefului statului de la sedinta de vineri a plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care s-a reunit pentru a-si alege noua conducere. Citeste si: Elena Udrea…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a șocat pe toata lumea cand a dat publicitații o scrisoare in care arata ca a fugit in Madagascar și va cere azil politic. Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar al PSD la un pas de a fi convocat (surse)…

- * Senatul a adoptat, in sedinta plenului, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. * Medicul Mihai Lucan a fost adus la sediul central al DIICOT din Capitala,…

- Medicul Mihai Lucan a fost adus joi dimineata la sediul central al DIICOT din Capitala, pentru a fi audiat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei. De asemenea, la sediul DIICOT a fost adus si fiul medicului Mihai Lucan. Pana in prezent, doua persoane…

- Alexandru Tanase a fost ministru al Justiției intre anii 2009-2011, iar din octombrie 2011 pana in luna mai a acestui an a fost președinte al Curții Constituționale.In perioada anilor 2007-2009 a fost presedinte al fractiunii PLDM in Consiliul Municipal Chisinau.

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, lanseaza acuzatii dure si sustine ca PSD si ALDE, alaturi de UDMR au blocat Opozitia si au reusit, astfel, sa fure votul romanilor. "De astazi, PSD&ALDE&UDMR ne arata ca Parlamentul este organul suprem reprezentativ al lui Dragnea&Tariceanu…

- Politicieni ca Dacian Cioloș și Ludovic Orban vor sa devina populari in Piața Victoriei, deși locul politicienilor este in Parlament, spune senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției.„Prezența lui Dacian Cioloș și a altor politicieni aseara, la manifestație, arata ca un turnesol…

- "Patru mii de judecatori v-au cerut sa nu modificati aceasta lege, Comisia Europeana v-a cerut sa discutati cu Comisia de la Venetia, CSM aici de fata, intr-un mod destul de diplomatic, va spune ca proiectul este imperfect asa cum este facut. Cand spun de patru mii de judecatori, nu ma refer si la cele…

- Omul de afaceri Bobby Paunescu s-a prezentat joi la sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru a fi audiat in calitate de martor intr-un dosar de corupție, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. La ieșirea din sediul DNA, Bobby Paunescu a raspuns evaziv întrebarilor…

- Polițiștii au intocmit un dosar de cercetare penala, care va fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, in urma incidentului petrecut, miercuri seara, in apropierea Palatului Parlamentului, in care au fost implicați doi pietoni și un conducator auto care ieșea din zona…

- Noi manifestatii sunt anuntate, pentru joi, la Parlament, care dezbate modificarile le legile justitiei. Fostul ministru Vlad Voiculescu a lansat un apel catre romani sa mearga sa protesteze la Parlament, unde se afla "o gasca de golani cu gura mare care calaresc tara de ani de zile si vor sa si-o…

- Fostul sef al MAI a aflat, marti, ca Inalta Curte de Casatie si Justitiei a decis condamnarea sa, in prima instanta, la 5 ani de inchisoare. Dupa patru amanari, s-a pronuntat sentinta in procesul in care a fost Cristian David a fost judecat, dupa ce procurorii DNA au trimis in instanta dosarul sau.…

- "Am fost sesizati cu privire la faptul ca, in noaptea de sambata spre duminica, un tanar ar fi aruncat cu o sticla spre sediul PSD. In urma sesizarii, a fost identificat autorul, pagubele sunt nesemnificative, dar in cauza a fost deschis un dosar penal pentru tentativa de distrugere", a declarat…

- Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, a precizat ca nu accepta tonul adoptat de Departamentul de Stat al SUA în comunicatul privind pachetul de legi ale justiției. ”Eu am sprijinit si sprijin cu fapte administrative si politice independenta…

- Silvio Berlusconi, conducatorul partidului Forza Italia, a declarat cine poate sa devin urmatorul prim-ministru italian. Fostul prim-ministru a sugerat ca, in cazul in care blocul sau de centru-dreapta va cistiga alegerile legislative de la inceputul lui 2018, generalul Leonardo Gallitelli, fostul…

- Departamentul de Stat al SUA a transmis un comunicat prin care se declara ingrijorat de faptul ca Parlamentul vrea sa schimbe legile Justitiei. Mai mult, cei din Statele Unite le recomanda alesilor sa nu voteze aceste legi.Mai multe detalii aici: ALERTA Departamentul de Stat al SUA cere Parlamentului,…

- Pachetul de modificare a legilor Justiției trebuie retras complet din Parlament, a scris sambata 25 noiembrie, pe Facebook, fostul premier Dacian Cioloș, subliniind ca, „fara o abordare deschisa, participativa, prin care sa se demonstreze ca orice eventuale modificari sunt facute numai in interesul…

- Laura Kovesi, femeia insarcinata sa curete unul dintre cele mai corupte state membre UE de coruptie, ii ataca pe cei care vor sa-i deraieze eforturile, scrie Euronews. Sefa luptei impotriva corutiei in Romania denunta ceea ce numeste ”atacuri de necrezut” vizand incercari de a scapa tara de coruptie,…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, iese la atac si critica PSD si ALDE, acuzandu-i ca nu aplica recomandarile facute de Comisia Europeana in cadrul raportului MCV, ci le calca in picioare. "Redeschiderea unor capitole care au fost incheiate este un mare pas inapoi pentru țara, facut de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a comparat miercuri dezbaterea organizata cu o zi în urma de Grupul pentru Dialog Social cu o scena din Coreea de Nord, iar pe liderul PNL, Ludovic Orban, cu un personaj din bancurile comuniste, "dupa ce acesta si-a cerut iertare în…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga s-a prezentat, miercuri, la sediul DNA Ploiești, ea fiind citata de procurori intr-un dosar care vizeaza fapte de corupție. Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, ca Iorga ar fi suspecta de favorizarea faptuitorului și fals, iar faptele ar avea…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a numit luni un fost sef al gigantului farmaceutic american Eli Lilly, Alex Azar, la conducerea Ministerului Sanatatii, informeaza AFP. "Ma bucur sa anunt ca il numesc pe Alex Azar viitor secretar al sanatatii. El va fi o stea pentru imbunatatirea ingrijirilor…