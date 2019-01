Procuror trimis in judecata pentru abuz in serviciu. Incredibil ce acuzatii i se aduc magistratului

Procuror trimis in judecata pentru abuz in serviciu. Incredibil…

Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie informeaza ca procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Vasilescu Mihai Laurentiu procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, prev. de art. 297 alin. ...