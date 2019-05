Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia metroului se desfasoara cu dificultate miercuri dimineata pe Magistrala 2 Berceni - Pipera, in urma dereglarii unui sistem electric al liniei, coroborat si cu retragerea unui tren din circulatie, informeaza Metrorex.

- Metrorex vine in intampinarea calatorilor și anunța programul circulației trenurilor de metrou pentru perioada Sarbatorilor Pascale. In noaptea de Inviere 27/28 aprilie 2019, trenurile de metrou vor circula intre orele 23:00 – 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la…

- Garniturile de metrou vor circula la un interval de aproximativ 10 minute in noaptea de Inviere, in intervalul orar 23:00 - 1:00, iar ulterior, pana la ora 5:00, la un interval de 20 de minute, informeaza miercuri Metrorex intr-un comunicat. "Accesul cu lumanari aprinse in statiile de…

- Circulatia metroului de Pasti Foto arhiva Garniturile de metrou vor circula la un interval de aproximativ 10 minute în noaptea de Înviere, în intervalul orar 23:00 - 1:00, iar ulterior, pâna la ora 5:00, la un interval de 20 de minute, informeaza Metrorex într-un…

- Metrorex anunta ca, in noaptea de Inviere, metroul va circula la un interval de aproximativ zece minute, pana la ora 1.00, ulterior circuland cu o frecventa de 20 de minute. "In noaptea de Inviere 27/28 aprilie 2019, trenurile de metrou vor circula intre orele 23:00 - 1:00 la un interval de…

- Circulatia metroului se desfasoara cu dificultate marti dimineata pe Magistrala 2 Berceni - Pipera, in urma producerii unei defectiuni la un tren, informeaza Metrorex. "Astazi, 26 martie, la ora 8:15, pe Magistrala 2, s-a produs o defectiune la trenul de metrou ce mergea spre Pipera. Calatorii…

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistralele 1 si 3 se desfasoara, miercuri, cu o intarziere de pana la 3-4 minute fata de intervalul normal de succedare a trenurilor din cauza unui deranjament tehnic, informeaza Metrorex.

