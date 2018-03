Problema refugiaţilor. Erdogan cere ajutor de miliarde Saptamana trecuta, Comisia Europeana a afirmat ca a inceput sa pregateasca un al doilea pachet de ajutor de 3 miliarde de euro pentru refugiatii din Turcia. ''Nu va puteti juca cu mandria noastra'', a declarat Erdogan, sustinand ca Ankara a primit doar 850 milioane de euro din primul pachet de ajutor, tot de 3 miliarde de euro, relateaza agentia DPA. Turcia ofera servicii, inclusiv in domeniul educatiei si cel al sanatatii, unui numar de peste trei milioane de refugiati sirieni aflati pe teritoriul sau, a precizat Erdogan. Turcia si Uniunea Europeana au incheiat un acord in 2016… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

