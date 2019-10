Stiri pe aceeasi tema

- Acuzata de abuzuri pe care le-ar fi comis pe banda rulanta, inca de la numirea in funcție, in favoarea sa și a familiei sale, directoarea revocata a TAROM Madalina Mezei a incercat sa se apere, intr-o conferința de presa, susținuta vineri, in fața sediului TAROM, aruncand in spațiul public informații…

- Oamenii care i-au cunoscut pe Aurelian Preda si pe cantaretul de muzica populara acuzat, isi fac, rand pe rand, curaj sa apara. Si vin cu dezvaluiri incredibile despre povestea care a pus pe jar showbizzul romanesc.

- Scriitorul si filosoful Gabriel Liiceanu (77 de ani) a demisionat din Grupul pentru Dialog Social (GDS). El si-a explicat gestul printr-o scrisoare dura adresata membrilor organizatiei, in care il numeste pe senatorul USR Vlad Alexandrescu "un Dinu Paturica al vremurilor noastre", potrivit textului…

- Europarlamentarul PSD Rovana Plumb, propunerea Romaniei pentru funcția de comisar european, a acuzat luni faptul ca in comisia juridica a Parlamentului European (JURI) s-a dorit exclusiv blocarea candidaturii sale, prin interventii ale lui Klaus Iohannis, Siegfried Muresan si Dacian Ciolos:„Decizia…

- Reprezentanți ai USR, UDMR, PMP și minoritați s-au intalnit, marți, la Parlament, sa discute despre „urgentarea” moțiunii de cenzura. Ce a ieșit insa este un mare scandal. La aceasta ora, in loc sa darame Guvernul, moțiunea de cenzura scindeaza chiar inițiatorii sai din opoziție.Intalnirea…

- Doctorita Nadia Filip si-a ucis copilul in momentul in care avea aproximativ o luna, i-a tinut cadavrul timp de doua zile in locuinta pe care o detine in Oradea, dupa care l-a ingropat in curtea unei case din comuna bihoreana Auseu, potrivit unor informatii facute publice vineri, 6 septembrie, de oficialii…

- Ultimele cuvinte ale prințesei Diana au fost dezvaluite de un pompier care a incercat sa o salveze. Barbatul a povestit ca inițial nu a avut habar cine era „femeia blonda” din mașina și ca a crezut ca aceasta va trai.

- Acuzatii de rasism curg la adresa Politiei din Leipzig dupa ce a cerut hotelierilor sa dea informatii despre clientii romani cazati in perioada Festivalului Highfield, care a avut loc in weekendul trecut.