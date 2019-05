Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune pentru bihorenii care doresc bilete de trament pentru Baile Felix. Casa Judeteana de Pensii (CJP) Bihor dispune de nu mai putin de 93 de bilete de tratament pentru aceasta statiune. Pentru seria a 6-a, cu incepere din 31 mai, CJP Bihor pune la dispozitia pensionarilor si asiguratilor…

- ANM a emis marți o atenționare meteo ce vizeaza ploi torențiale, vijelii și izolat grindina, în vigoare pâna sâmbata. 26 de județe intra, totodata, sub averizare cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, pâna miercuri la ora 2.00. Potrivit atenționarii meteo valabila…

- În ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în 10 județe pentru a ajuta la evacuarea apei din peste 300 de gospodarii, cel mai grav fiind afectat județul Bistrița-Nasaud, unde au fost inundate 13 localitați, iar 81 de persoane au fost evacuate temporar, în urma codului roșu.…

- Doua persoane care, sambata noaptea, au sustras un caine ciobanesc si un telefon mobil de la o ferma, au fost prinse si identificate de politistii Sectiei 3 Politie Rurala Farcasa, la scurt timp de la comiterea faptei. Este vorba despre un barbat de 35 de ani si o minora de 16 ani care lucrau ca sezonieri…

- Romeo Kulcsar, considerat unul dintre autorii jafului armat din Zalau, s-ar fi ascuns mai bine de o saptamana, impreuna cu complicele sau, acasa, in Tașnad. Tanarul de 23 de ani și alți doi suspecți au fost prinși in timp ce voiau sa fuga din țara, prin punctul de frontiera Urziceni- Satu Mare. Surse…

- Au fost afișate criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru 2019/ In anul 2018, Casa de Pensii Teleorman a pus la dispoziție aproape 2.800 de astfel de bilete in Social / on 19/03/2019 at 13:23 / Pe parcursul anului 2019, vor fi acordate de la stat aproape 60.000 de bilete la tratament…

- Veste buna pentru pensionarii care doresc sa mearga la tratament balnear cu bilet de la Casa de Pensii. CJP Arad a dat startul actiunii de repartizare a biletelor – deocamdata doar in statiunile in care Casa Nationala de Pensii detine complexe balneare proprii (prin Societatea de Tratament Balnear…

- Casa Judeteana de Pensii (CJP) Salaj a primit recent prima serie de bilete de tratament din acest an. In total este vorba despre un numar de 88 de bilete valabile pentru statiunile societatii de Tratament Balnear și Recuperare a Capacitații de Munca (TBRCM), respectiv: 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna,…