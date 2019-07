Primul proces în faţa unui tribunal din America Latină al unui câine victimă a abuzului Mica sala de judecata a tribunalului din Atenas a fost plina cu cei 15 reprezentanti ai presei, partea civila, procurori, martori, acuzata si avocatul sau si localnici (in special femei de o anumita varsta) prezente in sprijinul victimei.



Audierea a fost suspendata luni dupa-amiaza si se va relua vineri dimineata, a anuntat Parchetul.



In noiembrie 2017, cel care nu se numea inca Campeon, pe atunci un catelus in varsta de sase luni pe nume Tyson, a fost legat cu o sfoara care a intrat adanc in carnea din jurul gatului sau. Suferind de malnutritie, era slab si plin de purici.



