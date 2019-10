Primii în Europa la creștere economică, ultimii la calitatea vieții! Studiul „Indicele de progres social 2018“ privind calitatea vieții și bunastarea sociala a cetațenilor in 146 de țari ale lumii, realizat de organizația nonprofit Social Progress Imperative, cu sprijinul Deloitte, arata ca Romania ocupa locul 44 in acest clasament (fața de 51, anterior), fiind depașita de toate statele UE. In Europa Centrala și de Est (fostul bloc comunist), cel mai bun loc este ocupat de Slovenia (22), urmata de Cehia (26), Estonia (27), Lituania (31), Polonia (32), Slovacia (35), Ungaria (36), Croația (37), Letonia (39), Bulgaria (40) și Romania (44). La nivel mondial, pe primele… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

