Stiri pe aceeasi tema

- Locatarii apartamentelor afectate de explozia de ieri au fost lasați sa intre in imobil astazi, 1 noiembrie, sa se apuce de curațenie, in masura in care pot. Matușa lui Alexandru Baiașu, tanarul ranit in explozie, incerca, impreuna cu o prietena, sa recupereze cate ceva din locuința care e aproape 100%…

- Imagini nemaivazute pana acum ofera noi dovezi privind existenta unei gauri negre supermasive in centrul Caii Lactee. Telescoapele au inregistrat fluxuri de gaze fierbinti propagate circular in jurul obiectului cu o viteza de 330 milioane...

- Fotografii spectaculoase, realizate de Observatorul European Austral (European Southern Observatory - ESO) din Chile, ofera dovezi suplimentare despre existenta unei gauri negre super-masive in centrul galaxiei noastre, Calea Lactee, informeaza PA. Acel fenomen astronomic - o versiune…

- Scenariul deschiderii primelor magazine ale super-retailer-ului german LIDL in Romania s-a repetat acum o saptamana in Serbia, unde lanțul a deschis primele 16 magazine in 12 localitați. Busculada, cearta și scandal, așa s-a desfașurat prima zi de vanzare la Lidl Serbia, potrivit presei din republica…

- Un vlogger celebru din Romania șs-a casatorit in acest weekend, iar naș de cununie i-a fost nimeni altul decat Silviu Prigoana, o prezența tot mai rara in spațiul public. Marian Ionescu – Mariciu – este un vlogger cunoscut de internautii din Romania pentru vlogul sau in care ne arata cate o zi din…

- Astazi are loc cel mai asteptat eveniment monden al anului, nunta dintre fostul Principe Nicolae cu Alina Binder, iar noi va oferim imagini in exclusivitate din biserica Sf.Ilie din Sinaia, acolo unde nepotul Regelui Mihai isi uneste astazi destinul in fata Lui Dumnezeu cu aleasa inimii sale, Alina…

- La mai bine de o luna dupa ce a fost lansata in misiune, sonda solara Parker, apartinand NASA, si-a testat cele patru seturi de instrumente de bord si a transmis primele imagini catre centrul de control al misiunii care a anuntat ca toate instrumentele functioneaza in parametrii doriti. …

- AFI Brasov este situat in centrul orasului, pe locul fostei uzine Hidromecanica. Este o investitie de 60 de milioane de euro si se va deschide in 2019. O noutate pentru un mall din Brasov este o terasa de mari dimensiuni ce va oferi o panorama spectaculoasa spre Muntele Tampa. Investitia va oferi si…