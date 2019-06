Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chirica a adus lamuriri cu privire la declarația sa de avere, unde recent a aparut o noua casa de lux pe numele fetelor de gimnaziu. ”Fosta soție nu era in localitate, ea trebuie sa faca acest...

- Thea si Malina Chirica, fiicele de clasa a VII-a, respectiv clasa a IV-a ale edilului din Iasi, detin o casa de lux situata in municipiul Iasi. Vila are 240 de metri patrati si a fost trecuta pe numele copiilor dupa ce edilul a divortat de fosta sa nevasta.

- Reamintim ca publicația ReporterIS.ro a scris miercuri ca Mihai Chirica este beneficiarul unei tranzacții imobiliare de 250.000 de euro facute pe numele copilului sau de 11 luni, reprezentat de bunica pensionara. Familia primarului a cumparat un teren de 836 mp in cartierul ieșean Sararie, la 100 m…

- In mod normal, intr-o tara obisnuita, 12 iunie ar trebui sa fi fost ultima zi de mandat a primarului Mihai Chirica. In loc de demisie si-a actualizat brusc declaratia de avere. Si, totusi, "nu e nimic de ascuns!", sustine el. Serios? Anchetele "ReporterIS" - exemple de ceea ce un ziar trebuie sa faca…

- Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a incasat in 2018 venituri in valoare de 775.248 lei, aproximativ 14.000 euro/luna. Este vorba de venituri din pensii, salarii si indemnizatii primite de la Ministerul Justitiei, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi si Consiliul Superior al Magistraturii.…

- Actorul Florin Piersic va primi distinctia de cetatean de onoare al municipiului Iasi, decizia in acest sens fiind luata vineri, in unanimitate, in plenul Consiliului Local Municipal, distinctia urmand a-i fi acordata cu ocazia Festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR). "Florin Piersic este nu doar…

- Toata zona centrala a municipiului Iasi va fi inchisa incepand cu data de 31 mai cu ocazia vizitei Papei Francisc la Iasi, orice persoana care va trece urmand a fi supusa unui control de securitate, a anuntat marti primarul Mihai Chirica, in cadrul unei conferinte de presa. Primarul Iasiului precizat…

- Bugetul municipiului Iasi a fost aprobat, in aceasta seara, dupa o sedinta care s-a desfasurat pe parcursul a noua ore. Documentul a fost votat de reprezentantii tuturor formatiunilor din Consiliul Local, cu exceptia celor de la PNL. Bugetul Iasului este de 783 de milioane de lei, a precizat primarul…