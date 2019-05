Contractul privind delegarea serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Timișoara, incheiat de catre primarie cu firma Danyflor in anul 2016, expira in luna iulie a acestui an. In aceste condiții, reprezentanții municipalitații au inceput sa faca demersuri astfel incat sa aiba cine sa adune cainii vagabonzi de pe strazi și in anii urmatori. In […] Articolul Primaria Timișoara, dispusa sa plateasca aproape doua milioane de euro pentru gestionarea cainilor fara stapan. Consilierii locali PSD au refuzat sa voteze proiectul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .