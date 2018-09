Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul, care a fost facut de Primaria Capitalei, vine ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public ca un grup de persoane vor perturba premeditat concursul IMapp, de sambata seara din Piata Constitutiei. Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti va face plangere penala impotriva…

- Lungmetrajele castigatoare ale premiilor pentru cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu si cei mai buni actori vor fi proiectate in premiera in Romania la cea de-a noua editie a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, organizat in perioada...

- Piloții și personalul navigant al Ryanair din Italia, Portugalia, Spania, Belgia si Olanda intra in greva pe 28 septembrie, au anunțat, joi, șapte sindicate. Sute de zboruri ale cele mai mari companii aeriene low cost vor fi afectate, a informat Yves Lambot, purtator de cuvant al sindicatului belgian…

- Andrei Stoica, victorie de senzație la malul marii. Se pregatește de piramida din Olanda. Andrei Stoica, luptator K1, l-a invins fara probleme pe adversarul sau, Tomas Steponkevicius, din Lituania, in gala Oss Fighters & Golden Fighter. Evenimentul, care s-a desfașurat in Piațeta Cazino din Mamaia,…

- "A Land Imagined", o productie Singapore/ Franta/ Olanda regizata de Yeo Siew Hua, a primit premiul Leopardul de Aur la cea de-a 71-a editie a Festivalului de Film de la Locarno, Elvetia, potrivit site-ului oficial al evenimentului.

- Protestul anuntat pentru 10 si 11 august va aduna in Piata Victoriei din Bucuresti romani din toate colturile lumii. Din Chicago, Statele Unite, pana in Gouda, Olanda sau Londra, Marea Britanie, romanii isi anunta venirea in tara. Programatori, soferi,...

- MARȚI 31 IULIE 01:30 || Rafuiala din Battle Creek - actiune, SUA 1980 (r) 03:30 || Trasnitii - Sez. 30, Ep. 29 (r) 04:00 || Mama mea gateste mai bine - Sez. 6, Ed. 36 (r) 05:00 || Cruciada copiilor - aventura, Olanda 2006 (r) 06:45 || Teleshopping 07:15 || Orgolii – romantic, Italia 2004, Ep. 21 si…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.318 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda - 412 locuri de munca: 60 manipulant depozit, 50 manipulant marfa, 50 sortator si impachetator bulbi de flori, 50 operatori la masini pentru bulbi de flori,…