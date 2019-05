Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a anuntat, marti, ca a primit o oferta din partea Mercedes – Benz Romania pentru achizitia a 130 de autobuze hibride, contract estimat la 195,5 milioane lei (41,1 milioane euro), fara TVA, potrivit news.ro.Primaria a demarat in luna martie procedura de achizitie pentru atribuirea…

- Aproape 106 de kilometri de traseu de transport al agentului termic in Capitala ar putea fi reabilitati cu peste 1 miliard de lei, un proiect de hotarare pe aceasta tema regasindu-se pe ordinea de zi a sedintei CGMB din 23 aprilie. Proiectul prevede aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor…

- Primaria Capitalei anunta ca doar asocierea dintre Bozankaya Otomotiv Makina Imalat Ithalat ve Ihracat A.S. (Turcia) si SILEO GmbH (Germania) a depus o oferta in cadrul procedurii privind achizitia a o suta de troleibuze noi. Valoarea contractului este estimata la peste 214 milioane de lei, oferta…

- Pentru imbunatatirea transportului public in Capitala, Primaria Municipiului Bucuresti a demarat in luna februarie procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de troleibuze noi, din gama de 12 m, prin publicarea in sistemul electronic de achizitii publice (SICAP) a anuntului…

- N. Dumitrescu Pentru prima data in Romania, primariile pot obtine bani pentru a veni in sprijinul celor care locuiesc in gospodariile izolate care nu au acces la reteaua de alimentare cu energie electrica. Programul este benefic si pentru unele zone din Prahova, sase unitati administrativ-teritoriale…

- Valoarea totala a proiectelor contractate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 in Regiunea Vest a depașit 500 de milioane de euro. La nivelul regiunii au fost contractate 388 de proiecte, cu o valoare totala de 501,62 milioane euro, din care 407,98 milioane de euro reprezinta valoarea…