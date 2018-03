Stiri pe aceeasi tema

- In scopul repartizarii a doua locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, in blocul ANL P2F, situat in Municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 61 A, se pot depune cereri de catre familiile sau persoanele interesate la sediul Primariei municipiului Aiud, str. Cuza Voda, nr.1. Titularul cererii…

- Primaria Aiud face public un anunț de participare la selecția publica de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabila din bugetul local al municipiului, in anul 2018. Cei interesați iși pot depune propunerile in perioada 26 martie – 26 aprilie 2018. 1. Autoritatea contractanta:…

- Primaria Aiud face public anuntul de participare la selecția publica de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabila din bugetul local al Municipiului Aiud in anul 2018. Autoritatea contractanta: Municipiul Aiud, cod fiscal 4613636, localitatea Aiud, str. Cuza Voda nr.…

- Una dintre strazile de la marginea Timișoarei a fost distrusa de tiruri și cu ajutorul celor din Primaria Timișoara, acuza cei care locuiesc in zona. Un cititor tion.ro spune ca pe șosea erau puse restricții de tonaj, dar indicatoarele au fost date jos in urma cu cațiva ani.UPDATE. Primarul Timișoarei:…

- Cererile se primesc pana pe data de 12 martie 2018. Programul de lucru este de luni pana joi intre orele 8,30-15,00, iar vineri intre 8,30-12,00. Exista patru puncte in care se colecteaza solicitarile: Serviciul Public de Asistenta Sociala (strada Fraternitatii), Parohia Pogorarea Sfantului Duh (strada…

- “Știu ca unii au comentat, asta e democrația. Eu am vrut doua lucruri. În primul rând, în fața Primariei am fost vineri, prin centru , dincolo în fața Primariei din Unirii sâmbata. Ca cetațean ai obligația sa-ți faci curațenie în fața casei. Și eu în…

- Incep inscrierile pentru invațamantul primar. Cererile de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 – 2019 se pot depune incepand de joi, pana pe 26 marti. Cea de-a doua etap este programata in perioada 12 – 18 aprilie. “In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc…

- Primaria Aiud reia in data de 6 martie 2018, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitatia publica deschisa cu strigarea prețului pentru vanzarea parcelei de teren intravilan, inscrisa in CF nr. 33 Aiud, nr. top. 2666/56/2, 2667/1/56/2, cu suprafața de 138 m2 , situata in Aiud, str.…

- Primaria municipiului Aiud organizeaza in data de 21 martie 2018, ora 13.00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitatie publica deschisa cu strigare pentru inchirierea loturilor de teren nr. 1, 13 și 14, cu suprafata de 17 mp fiecare, parți componente ale imobilului “Constructie corp A”, situat…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul județean Arad a anunțat ca incepand de astazi, 1 martie, demareaza Campania de preluare a cererilor unice de plata 2018, sub sloganul: „Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA. Depune cererea unica de plata si in 2018!”…

- Aproximativ 50 de funcționari ai capitalei franceze iși vor petrece o noapte in strada, in condițiile unor temperaturi foarte scazute, pentru a atrage atenția asupra problemei oamenilor fara adapost

- Zapada cazuta a ingreunat semnificativ circulația din Alba Iulia, motiv pentru care autoritațile au decis sa trimita in teren utilajele de intervenție. “Se lucreaza de la 4 dimineața, lucru care se poate proba, oricand, cu parcursul GPS, mașinile fiind dodate cu așa ceva (n.r. foto harta in material).…

- Felinvest SA, societatea controlata de fratii Buzoianu, construieste o cladire de locuinte, spatii de birouri si spatii comerciale pe strada Henri Barbusse nr. 44-46 cu un regim de înaltime de opt etaje, zona fiind reglementata urbanistic anterior prin PUZ aprobat în 2017 în baza…

- Asociatia Colectiv GTG 3010 colecteaza donatii pentru cei ramasi fara case si bunuri in cumplitul incendiul de la Medgidia, de la inceputul lunii februarie. Atunci, mai multe familii au ramas in strada, in toiul iernii, dupa ce flacarile s au raspandit la mai multe case.Totodata, potrivit asociatiei,…

- Primaria Municipiului Aiud reia marți, 27 februarie 2018, ora 12:00 , la sediul din Aiud, str. Cuza – Voda, nr. 1, licitatia publica deschisa cu strigarea prețului, pentru vanzarea parcelei de teren intravilan, inscris in CF nr.33 Aiud, nr. top. 2666/56/2, 2667/1/56/2, cu suprafața de 138 m2 , situat…

- O cladire de pe Cuza-Voda s-a inclinat periculos si a fost sprijinita cu busteni de imobilul alaturat pentru a nu se prabusi. In primii ani ai mandatului lui Gheorghe Nichita ca edil al Iasului, la Primarie a existat un proiect prin care se dorea reabilitarea intregii zone a strazii Cuza Voda. In final,…

- Un puternic incendiu s-a produs sambata, 17 februarie 2018, pe o strada din municipiul Caracal, trei locuinte fiind afectate. Pompierii au fost solicitati sa intervina la trei adrese din Caracal, strada Antonius Caracalla, unde un incendiu izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric…

- Liderii USR Iasi au organizat ieri o sedinta de partid pe Pietonal, in fata Primariei. Ei s-au declarat nemultumiti ca asteapta de mai bine de un an ca municipalitatea sa le inchirieze un sediu, asa cum prevede legislatia in vigoare. Deputatul USR de Iasi Cosette Chichirau a transmis in direct protestul…

- Potrivit reprezentanților Primariei, acestea sunt vechi și necesita o verificare ca sa nu se produca accidente. Expertiza tehnica este estimata la prețul de 42.117 lei, fara TVA. “Portalele se afla amplasate în urmatoarele zone: strada Traian Vuia – la intersecția cu…

- Primaria municipiului Aiud reia in data de 21 februarie 2018, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitatia publica deschisa cu strigare pentru concesionarea a 6 parcele de teren, categoria de folosința „curți construcții”, proprietatea tabulara a Municipiului Aiud – domeniul privat,…

- Inca de la inceputul iernii, timișorenii care locuiesc pe Edgar Quinet trebuie sa aiba in permanența cizme de cauciuc la ei, pentru ca nu pot ajunge acasa fara ele, mai ales daca a plouat recent sau ploua. Strada lor, intrata in șantier din toamna, arata in continuare ca dupa razboi. La inceputul…

- Municipalitatea ii invita pe toți cei interesați sa participe la concursul pentru realizarea logo-ului care „va fi varful de lance al brand-ului. Startul competitiei s-a dat vineri, 09 februarie, iar doritorii vor putea trimite schite pana pe 11 martie. In concurs incepe de azi 09 februarie 2018…

- Lucrarile de executie a doua noi blocuri de locuințe sociale pe strada Tarafului au inceput la jumatatea lunii noiembrie a anului trecut si au ca termen de finalizare luna octombrie a anului 2019. Viceprimarul Calin Bibart a verificat stadiul lucrarilor de construcție de pe fostul amplasament al pietei…

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat un incendiu la o cladire de pe strada Cuza Voda din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, cladirea este dezafectata.Pompierii se indreapta spre locul interventiei cu doua autospeciale de stingere de la Detasamentul Fripis. ...

- Primaria Aiud anunța ca reia in data de 7 februarie 2018, ora 13.00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitatia publica deschisa cu strigare pentru concesionarea a 6 parcele de teren, categoria de folosința „curți construcții”, proprietatea tabulara a Municipiului Aiud – domeniul privat, in…

- Legea care modifica transcrierea actelor de stare civila privind cetațenii romani din strainatate care nu au avut niciodata domiciliul in Romania, cei care au redobandit sau carora li s-a acordat cetațenia romana, a intrat in vigoare.

- Primaria Aiud organizeaza in data de 20 februarie 2018, ora 12.00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitație publica deschisa cu strigarea prețului pentru vanzarea parcelei de teren intravilan, inscrisa in CF nr. 33 Aiud, nr. top. 2666/56/2, 2667/1/56/2, cu suprafața de 138 m2 , situata in…

- FRUMOSI… Sub semnul Centenarului, competitia debutului de an, de la Colegiul National “Cuza Voda” Husi, “Real vs Uman”, a avut o formula noua si, de data aceasta, realistii si umanistii si-au pus impreuna la bataie creativitatea, inspiratia si spiritul de echipa, pentru succesul unui spectacol reusit,…

- Mai multe echipaje ale pompierilor, ambulantei si politiei au intervenit marti seara pe strada Cuza Voda. Echipele de interventie s-au deplasat la unul dintre imobile dupa ce un apel la 112 a anuntat ca o femeie ameninta ca va da foc casei. Pompierii au luat toate masurile pentru ca femeia sa nu isi…

- Acesta se va desfașura pe platoul din fața Palatului Administrativ și pe strada Romul Veliciu, cea de langa Primarie, care va fi inchisa pentru 20 de zile. Primaria Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultura – organizatorul targului – pune la dispoziția comercianților 20 de casuțe, „pentru…

- Municipalitatea a lansat in dezbatere publica, pana pe 19.02.2018, proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului de acordare a finantarii nerambursabile pentru proiecte de interes general finantate din bugetul municipiului Constanta. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare…

- Mai multe strazi din orașul prahovean Baicoi au fost asfaltate in luna decembrie a anului trecut. Ultima strada care a fost reabilitata si modernizata a fost strada Postavarului unde lucrarile de asfaltare s-au incheiat chiar pe final de an. Vorbim despre o strada cu o lungime de 1 6 km care…

- Municipiul Brasov are in proprietate imobilele situate pe strada Mihai Viteazul nr. 11 si care din anul 1938 deservesc Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), care indeplineste si functia de Centru Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiilor. Cladirile propuse pentru eficientizare energetica…

- Primaria municipiului Aiud organizeaza in data de 26.01.2018, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitatie publica deschisa cu strigare pentru concesionarea a 6 parcele de teren, categoria de folosința „curți construcții”. Acestea sunt proprietatea tabulara a Municipiului Aiud – domeniul…

- Romanii care au de recuperat taxa auto o pot face depunand o cerere in acest sens pana pe 31 august, termen care este unul de decadere, iar orice cerere depusa ulterior, nu mai poate fi solutionata prin restituirea taxei, reiese dintr-un ordin publicat in Monitorul Oficial. "Fac obiectul prezentei proceduri…

- Incepe din nou alergatura pentru recuperarea taxei de prima inmatriculare auto. A fost publicata procedura prin care se pot obține banii inapoi de catre proprietari. Sunt vizate inmatricularile din perioada 2003 - 2016. Guvernul intenționeaza sa introduca o taxa noua, dupa ce, timp de un an, in Romania…

- PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza la sediul instituției din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție publica de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, Compartiment Resurse Umane din…