Prima slujbă susţinută la Notre-Dame de Paris după incendiul devastator de acum două luni Arhiepiscopul de Paris, monseniorul Michel Aupetit, celebreaza sambata dupa-amiaza prima slujba dupa puternicul incendiu care a distrus partial catedrala in urma cu doua luni, informeaza AFP. "Din motive evidente de securitate", precizeaza dioceza din Paris, slujba se va desfasura cu asistenta redusa si va fi transmisa insa in direct de canalul de televiziune catolic KTO. Doar aproximativ 30 de persoane, dintre care jumatate preoti, vor participa la slujba care incepe la ora locala 18:00 (16:00 GMT). Incendiul care a cuprins catedrala la 15 aprilie a provocat o vie emotie in intreaga lume si a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

