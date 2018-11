Rise Project a intrat in posesia unor documente pe care DNA nu le-a gasit la perchezițiile de la Tel Drum, dar a dat peste ele un satean din Teleorman. Potrivit datelor furnizate de Rise Project, ”o valiza cu informații esențiale din interiorul corporației Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces cand au percheziționat fizic și informatic sediul firmei, anul trecut, a fost gasita in zona rurala din Teleorman, de catre un localnic, chiar pe proprietatea lui. Localnicul a intrat in contact cu o sursa RISE Project din județ”.

DOCUMENTELE din Teleormanleaks sunt AICI

Valiza…