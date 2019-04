La invitatia muzeului Louvru, in perioada 17-29 aprilie, Muzeul National de Arta al Romaniei, in stransa colaborare cu Muzeul de Istorie a Romaniei, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe si Manastirile Putna, Sucevita si Sfintii Trei Ierarhi din Iasi, va participa la organizarea expozitiei "Broderii de traditie bizantina din Romania. In jurul stindardului lui Stefan cel Mare".