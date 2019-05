Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca programul "in fiecare comuna o ambulanta" este gata. "Este vorba despre programul In fiecare comuna cate o ambulanta. 200.000 de euro grant, bani nerambursabili, dati la medicii de familie, cu astia isi cumpara ambulanta, cu astia platesc pentru…

- Sebastian Ghița a declarat ca nu a avut nicio relație sentimentala cu Laura Codruța Kovesi, in contextul in care Victor Ponta, la audierea de la Secția de anchetare a magistraților, a spus ca fosta șefa DNA il iubea pe Ghița și ca ea considera ca se vede prea des cu Udrea, scrie Mediafax. „Il știm toți…

- La pachet cu programul "Primul Solar", Guvernul va subvenționa integral achiziția sistemului de incalzire pentru spațiul protejat și, in plus, se vor introduce noi subvenții pentru legume, iar ajutorul de minimis pentru tomate va fi dublat de la 3.000 de euro pe an, pe ferma, la 6.000 de euro, in…

- „Bugetul rușinii naționale” - a taiat bani de la Servicii! Presedintele Klaus Iohannis a atacat bugetul pe 2019 - pe care l-a numit pompos"bugetul rusinii nationale" - la CCR. "Exista si aspecte de neconstitutionalitate. Bugetul rusinii nationale are aspecte clare de neconstitutionalitate, nu se respecta…